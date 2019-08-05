Комиссар Совета Европы только через неделю заметила задержания во время протестов в Москве

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность по поводу большого количества задержаний во время митинга в Москве 27 июля.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы, опубликованном 5 августа, сообщает "Европейская правда".

В частности, Миятович опубликовала письмо от 2 августа на имя министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева относительно действий правоохранительных органов по разгону преимущественно мирных акций протеста в Москве 27 июля 2019 года, и рекомендовала российским властям обеспечить соблюдение прав человека в контексте охраны правопорядка на собрании.

"Комиссар выразила обеспокоенность по поводу большого количества задержаний во время митинга 27 июля 2019 года, которые во многих случаях были названы очевидцами и правозащитниками "необоснованными"" - говорится в заявлении.

Миятович обратила внимание на чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против протестующих, которые не оказывали сопротивления, и журналистов, присутствующих на митинге.

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Напомним, 27 июля в Москве состоялся массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против митингующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.

После этого акция с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Всего ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.