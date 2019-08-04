Германия: задержания на протестах в Москве нарушают международные обязательства России

В Берлине назвали массовые задержания в Москве нарушением международных обязательств России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте немецкого МИДа.

"Снова сотни участников были задержаны во время демонстраций в Москве. Аресты были несоразмерны мирному характеру протестов против исключения независимых кандидатов из выборов в Москве. Неоднократное вмешательство в гарантированное право на мирные собрания и свободу выражения мнений нарушает международные обязательства России", - говорится в заявлении.

"Россия должна эффективно защищать основные права своих граждан. Поэтому мы ожидаем скорейшего освобождения всех мирных демонстрантов. Что касается региональных выборов, мы призываем принять всех независимых кандидатов, которые выполнили требования для этого", - добавили в министерстве.

Напомним, акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.