Зеленский: встреча "нормандского формата" ожидается в августе во Франции

Представители Министерств иностранных дел стран "нормандского формата" должны встретиться в конце августа во Франции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне Министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он.

Читайте также Зеленский: встреча с Трампом планируется на сентябрь

Во время переговоров советников президентов в "нормандском формате" 12 июля были достигнуты договоренности о перемирии на Донбассе, обмене "определенными количествами" пленных, разминировании в Станице Луганской и разведении на двух предварительно согласованных участках, а также об определении следующей очереди участков для разведения и разминирования.

Как рассказывал 16 июля заместитель председателя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, 12 июля стороны также решили встретиться в конце августа, чтобы обсудить прогресс реализации достигнутых договоренностей.

17 июля Зеленский заявил, что ожидает после следующей встречи внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата" проведения встречи уже лидеров Украины, Германии, Франции и России.