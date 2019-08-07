Датская полиция расследует взрыв под национальной налоговой службой

Полиция Дании расследует причину взрыва, который произошел поздно 6 августа возле входа в национальную службу доходов страны в Копенгагене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Один человек получил ранения от уламков. Здание повреждено, несколько окон разбиты, отметили правоохранители.

Два человека находились внутри здания при взрыве, но никто не пострадал, сообщил начальник полиции, пишет Politiken.