Суд в Австрии поставил точку в юридической битве за дом Гитлера

Многолетняя юридическая битва за дом, в котором родился Адольф Гитлер, наконец завершилась, объявило в понедельник министерство внутренних дел Австрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Верховный суд страны принял сторону правительства, оставив бывшей владелице дома компенсацию, которую ей изначально и предлагали.

Гитлер родился в съемной квартире в городе Браунау-ам-Инн на границе с Германией в 1889 году. После прихода к власти нацистов дом выкупила партия и использовала его как своего рода культовый центр фашистов.

После войны здание вернули первоначальным владельцам и он служил библиотекой, техникумом и центром ухода за людьми с инвалидностью.

Дом оставался заброшенным в течение пяти лет, когда австрийский парламент в конце проголосовал за его реквизицию в 2016 году, чтобы он не стал местом паломничества неонацистов. Владелица Герлинда Поммер получила компенсацию в размере 810 тысяч евро.

Однако суд в городе Род установил, что Поммер должна была получить 1,5 миллиона евро компенсации. Это решение отменил высший окружной суд Линца. В понедельник Верховный суд в Вене поддержал решение суда Линца.

Сегодня австрийское правительство рассматривает планы по сносу объекта или полной его реконструкции, так чтобы он не был похож на прежний внешний вид. Для создания проекта будущего здания будет проведен архитектурный конкурс.