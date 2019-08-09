Украина и США начали совместный проект в области ядерной науки и инженерии

Украина и США начали совместный проект в сфере образования и исследований в области современной ядерной науки и инженерии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Открывая конференцию по случаю начала этого важного проекта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к представителям ведущих украинских и американских университетов и федеральных агентств США, подчеркнув важность развития украинского-американских отношений в ядерной сфере, в частности в обмене знаниями и технологиями для безопасного и эффективного использования мирного атома", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

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В рамках мероприятия посольство Украины в США представило выставку "50 изобретений, которые Украина подарила миру". Ее можно увидеть в одном из ведущих учебных заведений США - Университете Джорджа Вашингтона.

Чалый отметил, что сегодня Украина имеет большой потенциал и мощных специалистов в ядерной сфере, готовых применять свои умения для реализации совместных с американскими партнерами проектов.