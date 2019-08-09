Україна і США почали спільний проєкт у галузі ядерної науки та інженерії

Україна і США розпочали спільний проєкт в сфері освіти і досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє прес-служба посольства України в США.



"Відкриваючи конференцію з нагоди початку цього важливого проєкту, посол України в США Валерій Чалий звернувся до представників провідних українських та американських університетів і федеральних агентств США, підкресливши важливість розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема в обміні знаннями і технологіями для безпечного і ефективного використання мирного атома", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Читайте також Україна і США уклали меморандум про пошук полонених і зниклих безвісти

У рамках заходу посольство України в США представило виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світові". Її можна побачити в одному з провідних навчальних закладів США - Університеті Джорджа Вашингтона.



Чалий зазначив, що сьогодні Україна має великий потенціал і потужних фахівців в ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.