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Україна і США почали спільний проєкт у галузі ядерної науки та інженерії

П'ятниця, 9 серпня 2019, 08:26

Україна і США розпочали спільний проєкт в сфері освіти і досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

"Відкриваючи конференцію з нагоди початку цього важливого проєкту, посол України в США Валерій Чалий звернувся до представників провідних українських та американських університетів і федеральних агентств США, підкресливши важливість розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема в обміні знаннями і технологіями для безпечного і ефективного використання мирного атома", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

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У рамках заходу посольство України в США представило виставку "50 винаходів, які Україна подарувала світові". Її можна побачити в одному з провідних навчальних закладів США - Університеті Джорджа Вашингтона.

Чалий зазначив, що сьогодні Україна має великий потенціал і потужних фахівців в ядерній сфері, готових застосовувати свої вміння для реалізації спільних з американськими партнерами проєктів.

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