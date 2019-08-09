НАТО завершил модернизацию системы ПРО в Румынии

Североатлантический альянс объявил о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Альянса.

"Эта модернизация, которая проходит во всех имеющихся в США системах Aegis, не дала комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей", - говорится в заявлении.

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Модернизация является частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, который был объявлен в сентябре 2009 года.

Сообщается также, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии из базы Девеселу будет выведен временно размещенный там на весь период работ американский комплекс ПРО THAAD.

В заявлении подчеркивается, что Aegis Ashore остается сосредоточенным на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического пространства и является сугубо оборонительной системой.