НАТО завершил модернизацию системы ПРО в Румынии
Североатлантический альянс объявил о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Альянса.
"Эта модернизация, которая проходит во всех имеющихся в США системах Aegis, не дала комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей", - говорится в заявлении.
Модернизация является частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, который был объявлен в сентябре 2009 года.
Сообщается также, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии из базы Девеселу будет выведен временно размещенный там на весь период работ американский комплекс ПРО THAAD.
В заявлении подчеркивается, что Aegis Ashore остается сосредоточенным на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического пространства и является сугубо оборонительной системой.