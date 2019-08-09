Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

РФ разместила береговую ракетную систему "Бал" в 35 км от границы с Норвегией

Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве или Нью-Йорке, даты визита пока нет

В МИД назвали топ-3 стран-лидеров в оформлении электронных виз в Украину

Семь стран Запада призвали РФ вывести войска из Грузии






НАТО завершил модернизацию системы ПРО в Румынии

Пятница, 9 августа 2019, 14:25

Североатлантический альянс объявил о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Альянса.

"Эта модернизация, которая проходит во всех имеющихся в США системах Aegis, не дала комплексу Aegis Ashore никаких наступательных возможностей", - говорится в заявлении.

Читайте также
В Румынии назначили нового главу Минобороны, который должен модернизировать армию

Модернизация является частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, который был объявлен в сентябре 2009 года.

Сообщается также, что после завершения модернизации системы ПРО в Румынии из базы Девеселу будет выведен временно размещенный там на весь период работ американский комплекс ПРО THAAD.

В заявлении подчеркивается, что Aegis Ashore остается сосредоточенным на потенциальных угрозах из-за пределов евроатлантического пространства и является сугубо оборонительной системой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Румыния
powered by lun.ua