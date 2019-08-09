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НАТО завершив модернізацію системи ПРО в Румунії

П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:25

Північноатлантичний Альянс оголосив про завершення планової модернізації системи ПРО Aegis Ashore в Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у поширеній у п’ятницю заяві Альянсу.

"Ця модернізація, яка проходить у всіх наявних у США системах Aegis, не надала комплексу Aegis Ashore ніяких наступальних можливостей", - йдеться у заяві.

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Модернізація є частиною європейського поетапного адаптивного підходу Сполучених Штатів до протиракетної оборони, який був оголошений у вересні 2009 року.

Також повідомляється, що після завершення модернізації системи ПРО в Румунії з бази Девеселу буде виведено тимчасово розміщений там на весь період робіт американський комплекс ПРО THAAD.

У заяві підкреслюється, що Aegis Ashore залишається зосередженим на потенційних загрозах з-за меж євроатлантичного простору та є суто оборонною системою.

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Альянс Румунія
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