Соратник Орбана бдует отвечать за политику расширения ЕС и отношения с Украиной

В новом составе Европейской комиссии вопросами европейской политики соседства и переговоров о расширении будет заниматься венгерский еврокомиссар Ласло Трочани.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила следующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе новый состав ЕК.

Трочани был министром юстиции правительства Виктора Орбана с 2014 года до его избрания в Европарламент в этом году. Как министр юстиции он внес несколько законов, которые привели к судебным искам Европейской комиссии против Венгрии.

Он, в частности, стоял за законами, криминализующими помощь беженцам в Венгрии, созданием венгерских лагерей для искателей убежища. Трочани также причастен к мерам, которые привели к тому, что Центральноевропейский университет был вынужден покинуть Будапешт.

"Портфель расширения и соседства отдали венгру Ласло Трочани. Спорно", - написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Трочани, в частности, будет отвечать и за отношения ЕС со странами "Восточного партнерства", в том числе с Украиной.

В Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера должность еврокомиссара по расширению и политике соседства занимает австрице Йоханнес Хан. Он останется и в следующем составе, но теперь будет заниматься вопросами "Бюджета и администрации".

Новый состав Еврокомиссии начнет работать 1 ноября, мандат комиссии рассчитан на пять лет.

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