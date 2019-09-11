Зеленский лишил депутатов Арьева и Герасимова дипломатических рангов послов

Президент Украины Владимир Зеленский отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады Владимир Арьев и Артуру Герасимову, и бывшему депутату Георгию Логвинскому.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"1. Отменить как выданные безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла В.Арьеву и А.Герасимов; Указ Президента Украины от 19 мая 2019 № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в документе.

Как известно, в последние дни полномочий президент Петр Порошенко вручил ряд наград, отличий, а также, вопреки практике, предоставил ранг чрезвычайного и полномочного посла трем народным депутатам, которые не имеют опыта работы на дипслужбе - главе делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, главе делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, его заместителю Георгию Логвинский.

Указ о двух первых был подписан Порошенко в субботу 18 мая. Указ по Логвинский президент подписал отдельно, 19 мая.

Присвоение высокого дипрангу политикам из президентской коалиции вызвало резкую критику со стороны дипломатического корпуса. Также звучали сомнения в правомерности данного решения.

В МИД тогда объяснили, что тогдашний министр Павел Климкин действительно подавал кандидатуры народных депутатов для назначения им ранга чрезвычайного и полномочного посла, но дали понять, что решение было принято Порошенко.