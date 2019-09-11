Польша предлагает учить украинских дипломатов, чиновников и политиков

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Польши предлагает учения для должностных лиц, дипломатов и политиков из Украины.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время церемонии назначения на должности молодых польских дипломатов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

В церемонии также приняли участие украинские дипломаты, в частности посол Украины в Польше Андрей Дещица и представители украинской Дипломатической академии при МИД Украины.

Чапутович отметил, что его ведомство сейчас ведет переговоры о проведении Дипломатической академией МИД Польши учений для украинских чиновников и налаживании сотрудничества дипломатической академии с соответствующими структурами в Министерстве иностранных дел Украины.

"Мы предложили обучение новым украинским элитам здесь, в Дипломатической академии, в форме курсов, которые подготовят их к политической жизни в своей стране. Поэтому мы хотим поделиться опытом Польши - страны, прошедшей трансформацию, подготовку к членству в Европейском Союзе и НАТО. Это будет касаться не только украинских дипломатов. Но также политиков, чиновников, тех, кто ведет политическую деятельность", - заявил глава МИД Польши.

Чапутович добавил, что благодаря такому сотрудничеству украинские чиновники могут ознакомиться с польской системой государственной службы и "польской политической системой". "Это позволило бы им уверенно и лучше представлять свою страну", - рассказал он.

Министр пояснил, что польские чиновники также воспользовались таким обучением, когда Польша подала заявку на членство в ЕС. "Сегодня мы можем сами поделиться своим опытом", - подчеркнул глава МИД.

Чапутович выразил удовлетворение, что на церемонию присяги польских дипломатов прибыли представители Украины. "Наши отношения с Украиной развиваются очень хорошо", - сказал он, напомнив о последнем визите в Польшу нового президента Украины.

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