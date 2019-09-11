Польща пропонує навчати українських дипломатів, посадовців і політиків

Дипломатична академія Міністерства закордонних справ Польщі пропонує вишколи для посадовців, дипломатів та політиків з України.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час церемонії призначення на посади молодих польських дипломатів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

У церемонії взяли також участь українські дипломати, зокрема посол України у Польщі Андрій Дещиця та представники української Дипломатичної академії при МЗС України.

Чапутович зазначив, що його відомство нині веде перемовини щодо проведення Дипломатичною академією МЗС Польщі вишколів для українських посадовців та налагодження співпраці дипломатичної академії із відповідними структурами в Міністерстві закордонних справ України.

"Ми запропонували навчання новим українським елітам тут, у Дипломатичній академії, у формі курсів, що підготують їх до політичного життя у своїй країні. Тому що ми хочемо поділитися досвідом Польщі – країни, що пройшла трансформацію, підготовку до членства в Європейському Союзі та НАТО. Це стосуватиметься не тільки українських дипломатів. Але також політиків, посадовців, тих, хто веде політичну діяльність", - заявив очільник МЗС Польщі.

Чапутович додав, що завдяки такій співпраці українські посадовці можуть ознайомитися із польської системою державної служби та "польською політичною системою". "Це дозволили би їм впевнено та ліпше представляти свою країну", - розповів він.

Міністр пояснив, що польські чиновники також скористалися таким навчанням, коли Польща подала заявку на членство в ЄС. "Сьогодні ми можемо самі поділитися своїм досвідом", - підкреслив голова МЗС.

Чапутович висловив задоволення, що на церемонію присяги польських дипломатів прибули представники України. "Наші відносини з Україною розвиваються дуже добре", - сказав він, нагадавши про останній візит до Польщі нового президента України.

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