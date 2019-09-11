Послы ЕС и Канады раскритиковали законопроекты Зеленского по реформе судебной власти и прокуратуры

Заместитель председателя посольства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковали ряд положений законопроекта №1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем намерение парламента и правительства относительно быстрого продвижения реформ судебной власти и прокуратуры. Мы также приветствуем ваши планы по расширению роли международных экспертов в процессе отбора судей и контроля этики, что зарекомендовало себя как эффективный инструмент в отборе судей Высшийего антикоррупционного суда", - говорится в письме послов на имя руководителей парламентских комитетов по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

В то же время, отмечая недостатки законопроекта №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", внесенного в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, дипломаты указали на беспочвенность сокращение количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"Любое уменьшение количества судей Верховного Суда должно основываться на тщательном анализе его текущей структуры, нагрузки и юрисдикции. Расширение процессуальных фильтров и оптимизация структуры суда способстовали бы уменьшению его нагрузки и, следовательно, позволили бы в дальнейшем сократить количество судей, одновременно соблюдая международные стандарты независимости судебной власти. Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой комиссии по этике и доброчестности будет оставаться неэффективным, если не будет перезапущен Высший совет правосудия", - считают послы.

Они обратили внимание на то, что роль международных экспертов в процессе оценки судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только предназначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.

Послы ЕС и Канады также призвали тщательно разработать и внести законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Речь идет о положении относительно прозрачности и подотчетности генерального прокурора, что будет отвечать расширению полномочий, которые будут полагаться исключительно на генпрокурора, для обеспечения эффективности выполнения этих полномочий и их соответствия европейским стандартам и конституционным принципам.