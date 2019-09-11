Посли ЄС і Канади розкритикували законопроєкти Зеленського з реформ судової влади і прокуратури

Заступниця голови посольства ЄС в Україні Анніка Вайдеманн і посол Канади в Україні Роман Ващук розкритикували низку положень законопроєкту №1008 щодо внесення змін до законів про діяльність органів суддівського управління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми схвалюємо намір парламенту та уряду щодо швидкого просування реформ судової влади та прокуратури. Ми також вітаємо ваші плани стосовно розширення ролі міжнародних експертів у процесі добору суддів та контролю етики, що зарекомендувало себе як ефективний інструмент у відборі суддів до Вищого антикорупційного суду", - йдеться в листі послів на ім'я керівників парламентських комітетів з питань правової політики Ірини Венедіктової та з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.





Водночас, відзначаючи недоліки законопроєкту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління", внесеного до парламенту президентом України Володимиром Зеленським, дипломати вказали на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду й застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).



"Будь-яке зменшення кількості суддів Верховного Суду має ґрунтуватися на ретельному аналізі його поточної структури, навантаження та юрисдикції. Розширення процесуальних фільтрів і оптимізація структури суду дали б можливість поступового зменшення його навантаження і, отже, дозволили б надалі скоротити кількість суддів, водночас дотримуючись міжнародних стандартів незалежності судової влади. Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової комісії з етики та доброчесності залишатиметься неефективним, якщо не буде перезавантажено Вищу раду правосуддя", - вважають посли.



Вони звернули увагу на те, що роль міжнародних експертів у процесі оцінювання суддів не повинна бути формальною, а обмеження вибору експертів тільки призначеними членами Громадської ради міжнародних експертів може бути неприйнятним для міжнародних організацій.



Посли ЄС і Канади також закликали ретельно розробити й доповнити законопроєкт №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".

Йдеться про положення щодо прозорості та підзвітності генерального прокурора, що відповідатиме розширенню повноважень, які покладатимуться виключно на генпрокурора, для забезпечення ефективності виконання цих повноважень і їх відповідності європейським стандартам і конституційним засадам.