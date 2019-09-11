ВР поддержала в первом чтении один из ключевых законов для получения "промышленного безвиза" с ЕС

Верховная рада проголосовала в первом чтении за проект закона №1068 о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О стандартизации", который устанавливает переход на добровольное применение национальных стандартов.

"За" проголосовали 286 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это завершение реформы технического регулирования, которая началась в 2014 году. Законопроект окончательно закрепляет добровольность применения (национальных) стандартов на территории Украины. При этом хочу подчеркнуть: все требования безопасности и здоровья граждан полностью регулируются техническими регламентами", - сказала заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, представляя законопроект в парламенте.

Народные депутаты также поддержали сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта ко второму чтению.

"Мало кто заметил, что сегодня Рада в первом чтении проголосовала этот выстраданный закон (внесла депутат "Слуги народа"). А он является одним из ключевых для получения Украиной "промышленного безвиза" с ЕС. Это реальная евроинтеграция и новые возможности для украинских производителей непищевой продукции в ЕС", - прокомментировал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своем Twitter.