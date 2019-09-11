МИД вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами по "автономии" на Закарпатье

В связи с встречей президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов", 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чехии в Украине Радек Матула для получения разъяснений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии о русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

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"В МИД Украины и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавила она.

Президент Чехии Милош Земан в начале сентября принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек так прокомментировал итоги встречи: "Господин президент подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность Украины. Его слова - лишь констатация содержания Минских договоренностей. Изменение централизации, которую они предполагают, - целиком и полностью внутреннее дело Украины. В этот процесс президент не будет вмешиваться".

При этом Овчачек добавил, что в случае встречи с президентом Украины Зеленским Земан поднимет тему русинов.