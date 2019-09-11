МЗС викликало посла Чехії через зустріч Земана з русинами щодо "автономії" на Закарпатті

У зв’язку із зустріччю президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Світова рада підкарпатських русинів", 11 вересня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Чехії в Україні Радека Матулу для отримання роз’яснень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр МЗС.

"Чеський дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії у Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію", - йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

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"В МЗС України і надалі рішуче реагуватимуть на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України", - додала вона.

Президент Чехії Мілош Земан на початку вересня прийняв у Празькому Граді делегацію із семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".

Прессекретар президента Їржі Овчачек так прокоментував підсумки зустрічі: "Пан президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають, - цілком і повністю внутрішня справа України. В цей процес президент не буде втручатися".

Водночас він додав, що в разі зустрічі з президентом України Зеленським Земан підніме тему русинів.