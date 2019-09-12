Прокуратура Болгарии опубликовала записку обвиняемого в шпионаже на РФ

Прокуратура Болгарии опубликовала записку на русском языке, подписанную председателем движения "Русофилы" Николаем Малиновым, которому предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Дневник".

Малинов, ранее дважды депутат от Социалистической партии, вышел из-под ареста под залог в размере около 28 000 долларов. Ему запретили выезжать из страны.

Обвинение заявило, что публикация документа вызвана интересом болгарских граждан быть поинформированными о действиях правоохранительных органов. Данные являются лишь частью изъятого материала и публикуются с разрешения контролирующего прокурора. Государственная прокуратура уверяет, что сообщение не содержит информации, которая наносит вред правам и интересам, а также личным данным третьих лиц.

Отчет был написан на 4-страницах с 3 приложениями и содержал информацию о деятельности "русофилов", создание экономической основы деятельности движения и резюме Малинова. В двух приложениях речь шла о получении контроля над предприятием ВПК "Дунарит" компанией "Эмко", а также о предложении Цветана Василева, владельца группы банка КТВ "по продаже активов".

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Непонятно, кому адресован отчет "О геополитической переориентации Болгарии", а также неизвестна дата его составления или отправки.

В тексте говорится, что Болгария более четверти века находилась полностью под влиянием Соединенных Штатов и даже является "колонией США".

Согласно тексту, Болгария должна строить свое будущее вместе с Россией, "которая сильнее нас и без которой мы не выживем".

Речь идет о плане создания мощного медиа для распространения сообщений русофильской сообщества, создании влиятельного аналитического центра и профильной русофильской партии.

Помощь ищется для "большого прорыва в информационном пространстве" через влиятельные телевизионные и информационные агентства, приобретение акций крупнейшей телекоммуникационной компании в Болгарии Vivacom с помощью Внешторгбанка (ВТБ) и поиск инвестора, чтобы компания оставалась под российским контролем.

Предлагается усилить экономические связи между Болгарией и Россией в области сельского хозяйства, а занятые в этом секторе будут постепенно интегрироваться в избирательную массу русофилов.

Партию планировали сделать важным фактором в болгарском парламенте, который будет бороться за геополитическую переориентацию страны.

Есть упрек в отношении России, которая "еще ждет, когда болгары справятся самостоятельно", что объясняется "незнанием культурного моделирования малых народов".

"Русофилы" не могут сделать это самостоятельно без российской поддержки, выраженной в приобретении прибыльных отраслей болгарской экономики, пишет Малинов.

В приложении 2 к докладной записке отмечено, что "для создания адекватной экономической основы для нашего бизнеса мы взяли на себя дотацию активов, превышающих 1,5 миллиарда евро со стороны бывшего банкира Цветана Василева к российскому бизнесмену Константину Малофеева. Эти активы не должны были попасть в болгарские руки, поскольку болгарское государство всеми силами будет вмешиваться".

В период с января по март 2015 года удалось достичь договоренностей о передаче Малофееву мобильного оператора Vivacom, предприятий военно-промышленного комплекса "Дунарит" и "Авионамс", телекомпаний ТВ7 и ББТ, говорится в документе. "К сожалению, нам не удалось получить эти компании (телевидения - ред.), поскольку государство было полностью против нас, отказавшись в регистрации нового владельца с пророссийским профилем", - написал Малинов.

В отчете призывают помочь контролировать Vivacom с помощью ВТБ, который имеет наибольший потенциал, чтобы иметь возможность влиять на один из крупных экономических секторов страны. По подсчетам Малинова, компания может перейти под российское влияние с инвестициями около 800 - 850 млн евро, что было бы на 200 - 400 млн евро ниже рыночной оценки. ВТБ сейчас контролирует 20% "Вивателеком".

План Малинова заключается в использовании полученных средств для финансирования будущего политического проектуа.

Глава "русофилов" видит возможности двустороннего сотрудничества в экспорте квалифицированной рабочей силы из Болгарии в Россию в области строительства, коммунальных услуг и транспорта.

Российскому миллиардеру Константину Малофееву запретили въезд в Болгарию в течение 10 лет, как и генералу Леониду Решетникову. В прокуратуре заявляют, что Малинов работал на две российские организации почти девять лет, по крайней мере 30 раз встречаясь с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и с бизнесменом Константином Малофеевым.