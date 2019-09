Форум YES в Киеве откроют президенты Украины, Эстонии и Финляндии

В Киеве 12 сентября начнет работу 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES).

Информационным партнером форума YES выступает "Европейская правда".

Форум начнется с заявлений трех президентов: президента Украины Владимира Зеленского, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Финляндии Саули Ниинистьо.

Первый день форума будет посвящен обсуждению вызовов завтрашнего дня, глобальной политической ситуации и ее последствий для Украины и мира, а также текущей мировой экономической ситуации, кризиса демократии и ситуации на Ближнем Востоке.

Среди спикеров первого пленарного дня: бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль-Тани; актер и писатель, бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр; профессор психологии Гарвардского университета Стивен Пайфер; бывший премьер-министр Эстонии Юхан Партс, профессор Еврейского университета Иерусалима Юваль Ной Харари.

Среди спикеров ночных nightcap-сессий: бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт; представитель молодежного движения Греты Тунберг "Пятницы для будущего" в Украине Анна Богушенко; бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Фил Бридлоу; бывший президент Польши Александр Квасьневский; председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев; бывший президент Европейского парламента Пат Кокс; Джон Теффт, посол США в Украине (2009-2013) и России (2014-2017); Бен Ходжес, глава Центра анализа европейской политики, бывший генерал-командующий армией США.

Во встрече примут участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, основанный бизнесменом Виктором Пинчуком для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте. Ежегодная встреча YES проводится в Киеве в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука. С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проходили в Ливадийском дворце в Ялте.