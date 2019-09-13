"Скифское золото" в Амстердаме: Киев просит отвода судьи из-за российского следа

Министерству юстиции Украины стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, рассматривающего дело о "скифском золоте".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", а потому фактически защищал интересы Российской Федерации как основной заинтересованной стороны в решении дела в пользу "Промнефтьстрой".

Кроме того представительство интересов "Промнефтьстрой" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев", - говорится в заявлении.

По результатам рассмотрения этого дела нидерландский суд отказал в признании и обращении к исполнению на территории Королевства Нидерландов решения Московского арбитражного суда 2006 года о признании ОАО "НК "ЮКОС" банкротом и продаже акций нидерландской структуры "ЮКОС" ("Yukos Finance BV") компании "Промнефтьстрой".

Суд признал, что банкротство ОАО "НК "ЮКОС" было сфабриковано российскими властями в нарушение фундаментальных принципов права.

6 сентября Украина обратилась к судье с ходатайством о самоотводе, одновременно просила отреагировать на это ходатайство до 11.09.2019.

12 сентября секретарь суда сообщил государству Украина, что председательствующий судья не видит оснований для самоотвода. 13 сентября Украина подала ходатайство об отводе судьи в Апелляционный суд Амстердама.

Апелляционный суд Амстердама 16 июля принял предварительное решение по делу о "скифском золоте", заявив, что требует дополнительной информации от сторон.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать затраты на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Пока идет судебная тяжба, "скифское золото" хранится в музее Алларда Пирсона.