"Скіфське золото" в Амстердамі: Київ просить відводу судді через російський слід

Міністерству юстиції України стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді, який розглядає справу про "скіфське золото".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

"Головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", а тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь "Промнефтьстрой".

Крім того представництво інтересів "Промнефтьстрой" він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв", - йдеться у заяві.

За результатами розгляду цієї справи нідерландський суд відмовив у визнанні та зверненні до виконання на території Королівства Нідерландів рішення Московського арбітражного суду 2006 року про визнання ВАТ "НК "ЮКОС " банкрутом та продаж акцій нідерландської структури ВАТ "НК "ЮКОС" ("Yukos Finance B.V.") компанії "Промнефтьстрой".

Суд визнав, що банкрутство ВАТ "НК "ЮКОС" було сфабриковано російською владою в порушення фундаментальних принципів права.

6 вересня Україна звернулася до судді з клопотанням про самовідвід, водночас просила відреагувати на це клопотання до 11.09.2019.

12 вересня секретар суду повідомив державі Україна, що головуючий суддя не вбачає підстав для самовідводу. 13 вересня Україна подала клопотання про відвід судді до Апеляційного суду Амстердама.

Апеляційний суд Амстердама 16 липня ухвалив попереднє рішення у справі про "скіфське золото", заявивши, що потребує додаткової інформації від сторін.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скіфське золото, яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї.

Суд також постановив, що Україна має компенсувати витрати на зберігання колекції музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

У січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Поки триває судова тяганина, "скіфське золото" зберігається в музеї Алларда Пірсона.