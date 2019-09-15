Премьер Британии намерен нарушить закон ради Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен проигнорировать новый закон, который призван помешать ему вывести Британию из ЕС без соглашения в следующем месяце, и готов бороться за это в британских судах.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от высокопоставленного чиновника в правительстве Великобритании, пишет "Европейская правда".

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По словам источника, Джонсон принял решение о жестких действиях на фоне подготовки к своей первой встречи тет-а-тет с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в понедельник.

Джонсон обещает сделать все возможное, чтобы договориться о соглашении с ЕС и провести его через парламент до истечения крайнего срока Brexit 31 октября. Но он скажет Юнкеру, что не собирается просить о новой отсрочке Brexit, если переговоры будут безрезультатными.

Джонсон также заявит, что отбросит любое предложение об отсрочке, если таковое поступит от остальных 27 лидеров ЕС на саммите в следующем месяце.

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В понедельник в Великобритании вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

По словам источника, Джонсон откажется просить о новой отсрочке, как этого требует закон. Если на саммите в Брюсселе 17-18 октября не будет достигнуто соглашение с лидерами ЕС, правительство будет реализовывать "жесткий" Brexit.

Чиновник утверждает, что при таком сценарии Джонсон готов бороться за свое решение в суде, если его оппоненты обжалуют его действия.