Трамп: США в боевой готовности из-за атаки в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты считают, что они знают, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты, и находятся "в боевой готовности".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в Twitter президент США Донадьд Трамп.

"Добыча нефти в Саудовской Аравии подверглась нападению. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, находимся в боевой готовности в зависимости от проверки, но ждем от Королевства информации о том, кто, по их мнению, совершил атаку, и на каких условиях мы будем действовать!" - заявил он.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.

В результате добыча нефти в стране сократился вдвое - это около 5% суточной добычи нефти в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

Трамп приказал выделить нефть из резервов США для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет.

ЕС заявил об угрозе региональной безопасности после нападения в Саудовской Аравии.