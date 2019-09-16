Сильнейшая за 140 лет непогода на востоке Испании уничтожила 300 тысяч гектаров урожая

Сильнейший за 140 лет шторм, зафиксированный в испанских провинциях Аликанте и Мурсия, прекратился в воскресенье, но река Сегура в отдельных районах до сих пор переполнена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Тысячи людей продолжают оставаться эвакуированными из своих домов, у многих людей отсутствует питьевая вода и электроэнергия.

По первым оценкам двух аграрных ассоциаций, в целом потеряно около 300 тысяч гектаров посевных площадей, что эквивалентно площади провинции Алава. В частности, уничтожены урожаи цитрусовых, винограда и овощей.

Президент автономного сообщества Валенсия Симо Пуджа настаивает на том, чтобы попросить о "своеобразном плане Маршалла" для этого района.

После трех дней ливней город Ориуэла (Аликанте) с 75 тыс. жителей смог восстановить коммуникации, но в других городах региона эвакуация людей продолжается из-за опасений, что река Сегура выйдет из берегов.

Отмечается, что ливни стали наиболее катастрофическими с 1879 года, когда наводнение привело к более чем тысяче смертей в Мурсии и Ориуэле.

Как сообщалось, жертвами непогоды в Испании стали шесть человек.