Найбільша за 140 років негода на сході Іспанії знищила 300 тисяч гектарів врожаю

Найсильніший за 140 років шторм, зафіксований в іспанських провінціях Аліканте і Мурсія, припинився у неділю, але річка Сегура в окремих районах досі переповнена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Тисячі людей продовжують бути евакуйованими зі своїх будинків, у багатьох людей відсутня питна вода і електроенергія.

За першими оцінками двох аграрних асоціацій, загалом втрачено близько 300 тисяч гектарів посівних площ, що еквівалентно площі провінції Алава. Зокрема, знищені врожаї цитрусових, винограду та овочів.

Президент автономного співтовариства Валенсія Симо Пудж наполягає на тому, щоб попросити "своєрідний план Маршалла" для цього району.

Після трьох днів злив місто Оріуела (Аліканте) з 75 тис. жителів змогло відновити комунікації, але в інших містах регіону евакуація людей продовжується через побоювання переповнення річки Сегура.

Зазначається, що зливи стали найбільш катастрофічними з 1879 року, коли повінь призвела до більше тисячі смертей в Мурсії і Оріуелі.

Як повідомлялося, жертвами негоди в Іспанії стали шість людей.