Іспанія: сильні повені забрали життя 6 людей

Іспанська влада у суботу повідомила про шосту жертву внаслідок проливних злив у південно-східній частині країни, які призвели до потужних повеней в регіоні.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на агентство AP.

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Співробітники надзвичайних служб врятували тисячі людей під час шторму, який пройшов прибережними середземноморськими районами Валенсії, Мурсії і східної Андалусії на цьому тижні.

Місцева влада заявила, що в деяких містах і населених пунктах зареєстровано найбільшу за всю історію кількість опадів. Злива спричинила закриття аеропортів в Альмерії і Мурсії, а також міжміських залізничних ліній, основних доріг і шкіл.

Напередодні було відомо про п’ять жертв у результаті негоди, тепер кількість загиблих зросла до шести.

Шторми в цьому районі є щорічним сезонним явищем, але цієї осені вони були особливо сильними. Зливи перетворили поля в озера, а дороги - в бурхливі ріки бруду, які змітали все на своєму шляху.

У п'ятницю міністр внутрішніх справ Іспанії заявив, що 3500 осіб врятували від небезпечних ситуацій. Співробітникам поліції і працівникам рятувальних служб допомагали 1000 солдатів.