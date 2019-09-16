Во Франции умер 10-летний мальчик, который отравился котлетой в 2011 году

Во Франции в реанимации умер 10-летний мальчик, который в 2011 году отравился зараженной говядиной из супермаркета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

10-летний Нолан отравился котлетой из говядины, купленной в супермаркете Lidl, когда ему было два года. Он умер в субботу после того, как его поместили в реанимацию, когда у него не выдержало сердце.

В июне 2011 года мальчик был одним из 15 детей, которые серьезно заболели, съев зараженные бактериями кишечной палочки котлеты. У Нолана возникли серьезные неврологические последствия, он перенес несколько операций. Кроме того, он заболел диабетом.

У других детей развились другие синдромы, способные нарушить работу их почек на всю жизнь.

В 2017 году Гай Ламорлетт, бывший босс компании SEB, которая продавала мороженное мясо, был приговорен к двухлетнему заключению в связи с пищевым отравлением.

Адвокат семьи мальчика Флоранс Ро сказала, что смерть мальчика стала "концом долгих мучений", поскольку его страдания не прекращались ни на секунду. Его конечности были деформированы, кости были ломкими, он не мог есть, глотать, говорить или двигаться и выживал с помощью медицинской трубки.

Кишечная палочка - тип бактерий, присутствующих в кишечнике человека и животных. Большинство штаммов безвредны, но некоторые могут вызывать спазмы и диарею и другие тяжелые симптомы.

Кишечная палочка может быть смертельной, часто после того, как люди употребляли зараженную пищу. В результате заражения внутренние органы, такие как почки и кишечник, начинают отказывать.