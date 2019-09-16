У Франції помер 10-річний хлопчик, який отруївся котлетою в 2011 році

У Франції в реанімації помер 10-річний хлопчик, який в 2011 році отруївся зараженою яловичиною із супермаркету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

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10-річний Нолан отруївся котлетою з яловичини, купленою в супермаркеті Lidl, коли йому було два роки. Він помер в суботу після того, як його помістили в реанімацію, коли у нього не витримало серце.

У червні 2011 року хлопчик був одним із 15 дітей, які серйозно захворіли, з’ївши заражені бактеріями кишкової палички котлети. У Нолана виникли серйозні неврологічні наслідки, він переніс декілька операцій. Крім того він захворів на діабет.

У інших дітей розвинулися інші синдроми, здатні порушити роботу їх нирок на все життя.

У 2017 році Гай Ламорлетт, колишній бос компанії SEB, яка продавала морожене м’ясо, був засуджений до дворічного ув'язнення у зв'язку з харчовим отруєнням.

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Адвокат родини хлопчика Флоренс Роут, сказав, що смерть хлопчика стала "кінцем довгих мук", оскільки його страждання не припинялися ні на секунду. Його кінцівки були деформовані, кістки були ламкими, він більше не міг їсти, ковтати, говорити або рухатися та виживав за допомогою медичної трубки.

Кишкова паличка — тип бактерій, присутніх у кишечнику людини та тварин. Більшість штамів нешкідливі, але деякі можуть викликати спазми та діарею та інші важкі захворювання.

Кишкова паличка може бути смертельною, часто після того, як люди вживали заражену їжу. В результаті зараження внутрішні органи, такі як нирки та кишечник, починають відмовляти.