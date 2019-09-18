Испания идет на досрочные выборы 10 ноября

Испания 10 ноября проведет свои четвертые выборы за четыре года после того, как партиям не удалось выйти из многомесячного тупика.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Нет большинства (в парламенте), которое гарантирует формирование правительства, что подталкивает нас к повторным выборам 10 ноября", - заявил лидер социалистов Педро Санчес на вечерней пресс-конференции.

Санчес, который стал премьер-министром в июне 2018 года, остался исполняющим обязанности премьер-министра после апрельских досрочных выборов.

Опросы общественного мнения показывают, что новые выборы могут не помочь преодолеть тупик, поскольку социалисты получат больше мест, но все равно не смогут провести достаточно депутатов в 350-местный парламент, чтобы сформировать большинство самостоятельно.

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Санчес прямо возложил вину на оппозицию, заявив, что она виновата во всем.

"У Педро Санчеса был мандат сформировать правительство. Но он этого не хотел. Высокомерие и пренебрежение к основным правилам парламентской демократии стали над здравым смыслом", - написал в Twitter лидер левых Podemos Пабло Иглесиас.

Podemos и социалисты в течение пяти месяцев пытались и не смогли договориться о правительственном соглашении.

Лидеры правой Народной партии и Ciudadanos ( "Граждане") также критиковали Санчеса.

"Он хотел с самого начала, чтобы были выборы, и поэтому он не пытался сформировать правительство", - заявил лидер Народной партии Пабло Касадо, повторяя подобные комментарии лидера Ciudadanos Альберта Риверы.