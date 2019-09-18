Іспанія йде на дострокові вибори 10 листопада

Іспанія 10 листопада проведе свої четверті вибори за чотири роки після того, як партіям не вдалося вийти з багатомісячного глухого кута.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Немає більшості (в парламенті), яка гарантує формування уряду, що підштовхує нас до повторних виборів 10 листопада", - заявив лідер соціалістів Педро Санчес на вечірній пресконференції.

Санчес, який став прем'єр-міністром у червні 2018 року, залишився виконувачем обов'язків прем'єр-міністра після квітневих дострокових виборів.

Опитування громадської думки показують, що нові вибори можуть не допомогти подолати глухий кут, оскільки соціалісти виграють більше місць, але все одно не зможуть провести достатньо депутатів у 350-місний парламент, щоб сформувати більшість самостійно.

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Санчес прямо поклав провину на опозицію, заявивши, що вона винна у всьому.

"Педро Санчес мав мандат формувати уряд. Але він цього не хотів. Зарозумілість і зневага до основних правил парламентської демократії стали над здоровим глуздом", - написав у Twitter лідер лівих Podemos Пабло Іглесіас.

Podemos і соціалісти протягом п'яти місяців намагалися і не змогли домовитися про урядову угоду.

Лідери правої Народної партії та Ciudadanos ("Громадяни") також критикували Санчеса.

"Він хотів, щоб вибори були з самого початку, і тому він не намагався сформувати уряд", - заявив лідер Народної партії Пабло Касадо, повторюючи подібні коментарі лідера Ciudadanos Альберта Рівери.