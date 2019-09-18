Науседа стал первым президентом Литвы, надевшим весь комплект военной формы

17 сентября президент Литвы Гитанас Науседа посетил военную базу Рукла, надев военную форму. Каждый президент страны с момента восстановления независимости мог надевать форму, однако Науседа первым надел весь комплект.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Delfi.

Президент сказал журналистам, что выбрал такую ​​одежду, чтобы "целиком и полностью быть вместе с военными".

"Если бы я приехал сюда в лакированных ботинках и костюме и пытался бы получить информацию, находясь полностью вне армии, то это вряд ли произвело бы хорошее впечатление. Я хочу морально и во всех других смыслах быть частью нашей армии, поскольку не надо забывать: я - главнокомандующий", - сказал Науседа.

Пресс-секретарь командарма Литовской армии майор Томас Балкус объяснил, что президенту форму выдают, как и всем военным, поскольку он является главнокомандующим. Однако форма президента отличалась от формы военных несколькими деталями.

Кроме того, Науседа оделся не по всем правилам - на нем не было головного убора.

Есть исключения, позволяющие не надевать головной убор с военной полевой формой: если это представляет угрозу безопасности труда и здоровью, если военный едет на транспортном средстве, к которому применяется шлем, а также во время еды, медицинских процедур или религиозных обрядов.

Исключительной была и нашивка на груди. Обычно в этом месте указывают воинское звание, а на форме Науседы – герб президента страны.

"Это, можно сказать, старая традиция. Все президенты, надевавшие военную форму, имели одно звание - президентский герб. Это даже не звание, это символ президента", - сказал Балкус.

Он отметил, что от президента зависит, как он будет носить форму. "Эта традиция живет на протяжении всего периода независимости, все президенты использовали элементы формы. Так или иначе. Он может выбирать, как ему удобнее. Ведь он главнокомандующий. Нам приятно, что главнокомандующий решил надеть современную форму, к которой армия постепенно переходит", - пояснил майор.