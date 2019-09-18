Науседа став першим президентом Литви, який одягнув увесь комплект військової форми

17 вересня президент Литви Гітанас Науседа відвідав військову базу Рукла, одягнувши військову форму. Кожен президент країни з моменту відновлення незалежності міг одягати форму, однак Науседа першим вбрався у весь комплект.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Delfi.

Президент сказав журналістам, що вибрав такий одяг, щоб "цілком і повністю бути разом з військовими".

"Якби я приїхав сюди в лакованих черевиках і в костюмі і намагався б отримати інформацію, перебуваючи повністю за межами армії, то це навряд чи справило б гарне враження. Я хочу морально і у всіх інших сенсах бути інтегральною частиною нашої армії, оскільки не треба забувати: я - головнокомандувач", - сказав Науседа.

Речник командарма Литовської армії майор Томас Балкус пояснив, що президенту форму видають, як і всім військовим, оскільки він є головнокомандувачем. Однак форма президента відрізнялася від форми військових декількома деталями.

Крім того, Науседа вбрався не за всіма правилами - на ньому не було головного убору.

Є винятки, що дозволяють не одягати головний убір до військової польової форми: якщо це становить загрозу безпеці праці і здоров'ю, якщо військовий їде на транспортному засобі, до якого застосовується шолом, а також під час вживання їжі, виконання медичних процедур або релігійних обрядів.

Винятковою була і нашивка на грудях. Зазвичай в цьому місці вказують військове звання, а на формі Науседи там був герб президента країни.

"Це, можна сказати, стара традиція. Всі президенти, які надягали військову форму, мали одне звання - президентський герб. Це навіть не звання, це символ президента", - сказав Балкус.

Він зауважив, що від президента залежить, як він буде носити форму. "Ця традиція жива протягом усього періоду незалежності, всі президенти використовували елементи форми. Так чи інакше. Він може вибирати, як йому зручніше. Адже він головнокомандувач. Нам приємно, що головнокомандувач вирішив одягнути сучасну форму ЛА, до якої армія потроху переходить", - пояснив майор.