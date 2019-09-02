В Грузии во вторник назовут имя нового премьера

Глава парламентского большинства Грузии Гия Вольский говорит, что заявление в связи с изменениями в правительстве будет сделано 3 сентября, после заседаний политсовета и парламентского большинства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Кабинет министров представит того, кто, по нашему решению, будет премьер-министром. Опережать это некорректно и нецелесообразно", - заявил журналистам Вольский.

"Нет никаких оснований говорить об этом со 100-процентной точностью до этого. Завтра все будет известно", - отметил он.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября распространил заявление, в котором указывает, что уходит в отставку.

По информации СМИ, на должности премьер-министра Мамуку Бахтадзе сменит ныне действующий министр внутренних дел Георгий Гахария, отставки которого требовали летом протестующие.

Обновленному составу правительства нужно будет получить вотум доверия от парламента.

Согласно конституции, в течение двух недель после отставки правительства, отставки премьер-министра или иного прекращения полномочий, парламент выносит вотум доверия кандидату в премьер-министры, выдвинутому партией, набравшей лучший результат на выборах.

Согласно конституции, наряду с новым составом, правительству необходимо представить парламенту свою программу.

Полномочия премьер-министра прекращаются как только он уходит в отставку, хотя правительство будет продолжать исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый премьер-министр.