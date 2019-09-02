В Грузії у вівторок назвуть ім'я нового прем'єра

Очільник парламентської більшості Грузії Гія Вольський каже, що заява в зв'язку зі змінами в уряді буде зроблена 3 вересня, після засідань політради і парламентської більшості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Кабінет міністрів представить того, хто, за нашим рішенням, буде прем'єр-міністром. Випереджати це некоректно і недоцільно", - заявив журналістам Вольський.

"Немає жодних підстав говорити про це зі 100-відсотковою точністю до цього. Завтра все буде відомо", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе 2 вересня розповсюдив заяву, в якій зазначає, що йде у відставку.

За інформацією ЗМІ, на посаді прем'єр-міністра Мамуку Бахтадзе змінить нині чинний міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, відставки якого вимагали влітку протестувальники.

Оновленому складу уряду потрібно буде отримати вотум довіри від парламенту.

Відповідно до конституції, протягом двох тижнів після відставки уряду, відставки прем'єр-міністра чи іншого припинення повноважень, парламент виносить вотум довіри кандидату в прем'єр-міністри, висунутому партією, яка набрала найкращий результат на виборах.

Згідно з конституцією, поряд із новим складом, уряду необхідно представити парламенту свою ​​програму.

Повноваження прем'єр-міністра припиняються щойно він йде у відставку, хоча уряд буде продовжувати виконувати обов'язки до тих пір, поки не буде призначений новий прем'єр-міністр.