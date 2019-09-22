Дания отменила план депортаций на "необитаемый остров"

Новое датское правительство, возглавляемое социал-демократами, официально отменило планы размещения "нежелательных" мигрантов на Линдгольме, необитаемом датском острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Министр иммиграции и интеграции Маттиас Тесфае дал официальное подтверждение того, что планы по заведению, составленые предыдущим правительством, сейчас отменены.

"Очень дорого было бы плавать иностранным преступникам между Линдгольмом и материком. Одна ночь на острове стоит так же, как и одна ночь в роскошном отеле", - сказал министр.

"Но это вряд ли больше побуждать (депортированных) людей поехать домой. Сейчас мы начнем поиск более дешевой альтернативы. Иностранные преступники в Дании не приветствуются. Они должны ехать домой", - продолжал он.

"Я готов зайти далеко, чтобы обеспечить это. Но это должно быть из-за политики, которую мы разумно проводим", - также написал министр.

По проекту, который теперь отменен, до 125 искателей убежища и мигрантов, имеющих судимость и которым отказали в приюте, в процессе депортации были бы размещены на острове.

Среди причин невозможности депортации физического лица - то, что это лицо не имеет гражданства или то, что между Данией и его страной не существует договоренности о реадмиссии.

Ежегодные расходы на одного удерживаемого составляют 1 млн крон на Линдгольме по сравнению с 300 тыс. крон в действующих депортационных учреждениях, сообщает Министерство иммиграции.

Общественность не имеет доступа к Линдгольму, который использовали для исследования вирусов, таких как коровье бешенство и чума свиней.