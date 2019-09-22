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Данія скасувала план депортацій на "безлюдний острів"

Неділя, 22 вересня 2019, 14:18

Новий данський уряд, очолюваний соціал-демократами, офіційно скасував плани розміщення "небажаних" мігрантів на Ліндгольмі, незаселеному данському острові.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міністр імміграції та інтеграції Маттіас Тесфає дав офіційне підтвердження того, що плани щодо закладу, складені попереднім урядом, зараз скасовані.

"Дуже дорого було б плавати іноземним злочинцям між Ліндгольмом та материком. Одна ніч на острові коштує так само, як і одна ніч в розкішному готелі", - сказав міністр.

"Але це навряд чи більше спонукатиме (депортованих) людей поїхати додому. Зараз ми розпочнемо пошук дешевшої альтернативи. Іноземні злочинці у Данії не вітаються. Вони повинні їхати додому", - продовжував він.

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"Я готовий зайти далеко, щоб забезпечити це. Але це має бути через політику, яку ми розумно проводимо", - також написав міністр.

За проєктом, який тепер скасували, до 125 шукачів притулку та мігрантів, які мають судимість і яким відмовили у притулку, у процесі депортації розміщували б на острові.

Серед причин неможливості депортування фізичної особи - те, що ця особа не має громадянства або те, що між Данією та її країною не існує домовленості про реадмісію.

Щорічні витрати на одного утримуваного становлять 1 мільйон крон на Ліндгольмі порівняно з 300 тис. крон у діючих депортаційних установах, повідомляє Міністерство імміграції.

Громадськість не має доступу до Ліндгольмa, який використовували для дослідження вірусів, таких як коров'ячий сказ та чума свиней.

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