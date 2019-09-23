Старейшее турагентство мира Thomas Cook обанкротилось в Британии
Британская туристическая компания Thomas Cook, которая считается самой старой в мире, объявила о банкротстве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Компания, которая ведет деятельность с 1841 года, потерпела крах после неудачных переговоров о ее спасении.
"Несмотря на огромные усилия в течение нескольких месяцев и дальнейшие интенсивные переговоры в последние дни, мы не смогли договориться, чтобы спасти наш бизнес", - сообщил исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкгаузер.
Комментируя принудительную ликвидацию компании, Фанкхаузер извинился перед миллионами клиентов и тысячами сотрудников.
Компания немедленно прекратила торговые операции, отменила все запланированные рейсы и объявила недействительными все путевки.
В связи с банкротством необходимо вернуть домой 150 тысяч британских туристов, которые отправились на отдых, воспользовавшись услугами компании.
Крах туроператора также ставит под угрозу 22 тысячи рабочих мест по всему миру, в том числе 9 тысяч в Великобритании.
Британское правительство и Управление гражданской авиации Великобритании наняли десятки чартерных самолетов, чтобы бесплатно доставлять клиентов обанкротившейся компании домой.