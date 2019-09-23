Старейшее турагентство мира Thomas Cook обанкротилось в Британии

Британская туристическая компания Thomas Cook, которая считается самой старой в мире, объявила о банкротстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Компания, которая ведет деятельность с 1841 года, потерпела крах после неудачных переговоров о ее спасении.

Читайте также Исландский лоукостер WOW Air прекратил полеты из-за банкротства

"Несмотря на огромные усилия в течение нескольких месяцев и дальнейшие интенсивные переговоры в последние дни, мы не смогли договориться, чтобы спасти наш бизнес", - сообщил исполнительный директор Thomas Cook Питер Фанкгаузер.

Комментируя принудительную ликвидацию компании, Фанкхаузер извинился перед миллионами клиентов и тысячами сотрудников.

Компания немедленно прекратила торговые операции, отменила все запланированные рейсы и объявила недействительными все путевки.

Читайте также Немецкая авиакомпания Germania заявила о банкротстве и отменила все рейсы

В связи с банкротством необходимо вернуть домой 150 тысяч британских туристов, которые отправились на отдых, воспользовавшись услугами компании.

Крах туроператора также ставит под угрозу 22 тысячи рабочих мест по всему миру, в том числе 9 тысяч в Великобритании.

Британское правительство и Управление гражданской авиации Великобритании наняли десятки чартерных самолетов, чтобы бесплатно доставлять клиентов обанкротившейся компании домой.