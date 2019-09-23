Найстаріше турагентство світу Thomas Cook збанкрутувало в Британії
Британська туристична компанія Thomas Cook, яка вважається найстарішою у світі, оголосила про банкрутство.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Компанія, яка веде діяльність з 1841 року, зазнала краху після невдалих переговорів про її порятунок.
"Незважаючи на величезні зусилля протягом декількох місяців і подальші інтенсивні переговори в останні дні, ми не змогли домовитися, щоб врятувати наш бізнес", - повідомив виконавчий директор Thomas Cook Пітер Фанкгаузер.
Коментуючи примусову ліквідацію компанії, Фанкхаузер вибачився перед мільйонами клієнтів і тисячами співробітників.
Компанія негайно припинила торгові операції, скасувала всі заплановані рейси та оголосила недійсними всі путівки.
У зв’язку з банкрутством необхідно повернути додому 150 тисяч британських туристів, які вирушили на відпочинок, скориставшись послугами компанії.
Крах туроператора також ставить під загрозу 22 тисячі робочих місць по всьому світу, в тому числі 9 тисяч у Великій Британії.
Британський уряд і Управління цивільної авіації Великої Британії найняли десятки чартерних літаків, щоб безкоштовно доставляти клієнтів збанкрутілої компанії додому.