Найстаріше турагентство світу Thomas Cook збанкрутувало в Британії

Британська туристична компанія Thomas Cook, яка вважається найстарішою у світі, оголосила про банкрутство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Компанія, яка веде діяльність з 1841 року, зазнала краху після невдалих переговорів про її порятунок.

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"Незважаючи на величезні зусилля протягом декількох місяців і подальші інтенсивні переговори в останні дні, ми не змогли домовитися, щоб врятувати наш бізнес", - повідомив виконавчий директор Thomas Cook Пітер Фанкгаузер.

Коментуючи примусову ліквідацію компанії, Фанкхаузер вибачився перед мільйонами клієнтів і тисячами співробітників.

Компанія негайно припинила торгові операції, скасувала всі заплановані рейси та оголосила недійсними всі путівки.

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У зв’язку з банкрутством необхідно повернути додому 150 тисяч британських туристів, які вирушили на відпочинок, скориставшись послугами компанії.

Крах туроператора також ставить під загрозу 22 тисячі робочих місць по всьому світу, в тому числі 9 тисяч у Великій Британії.

Британський уряд і Управління цивільної авіації Великої Британії найняли десятки чартерних літаків, щоб безкоштовно доставляти клієнтів збанкрутілої компанії додому.