Ключевой орган НАТО приедет в Одессу

Североатлантический совет, ключевой орган принятия политических решений в НАТО, кроме Киева посетит Одессу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Громадському" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемого Североатлантического совета, который должен приехать в Киев и Одессу", - сказал министр.

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Он добавил, что часть одесского визита - это "символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться для утверждения так называемого Черноморского пакета".

"Черноморский пакет - это набор мер для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории", - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Североатлантический совет НАТО, то есть представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, посетит Киев 31 октября.

В апреле из-за агрессивных действий России министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия Альянса в Черноморском регионе.