Сенцов в октябре может приехать в Европарламент для получения премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российского заключения, в конце октября может приехать в Европарламент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Сенцов получил приглашение забрать свою премию Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге", - написал Джозвяк.

an invitation has been extended to #Sentsov to pick up his #Sakharovprize. it is possible that this will happen at the EP plenary session 21-24 October in Strasbourg. #Russia #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 23, 2019

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли пригласил Сенцова в Страсбург, а также заявил о готовности лично привезти в Украину премию, если тот не сможет сам прибыть за ней по состоянию здоровья.

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он - первый в истории представитель Украины, отмеченный этой наградой.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Как известно, 7 сентября между Украиной и Россией произошел масштабный обмен удерживаемыми лицами.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизанович, а также захваченные Россией возле Керченского пролива моряки.