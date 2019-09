Сенцов у жовтні може приїхати в Європарламент для отримання премії Сахарова

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського ув'язнення, наприкінці жовтня може приїхати до Європарламенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Сенцов отримав запрошення забрати свою премію Сахарова. Цілком можливо, що це станеться на пленарному засіданні Європарламенту 21-24 жовтня в Страсбурзі", - написав Джозвяк.

an invitation has been extended to #Sentsov to pick up his #Sakharovprize. it is possible that this will happen at the EP plenary session 21-24 October in Strasbourg. #Russia #Ukraine #Crimea