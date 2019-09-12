Президент Європарламенту готовий особисто привезти в Україну премію Сахарова Сенцову

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив про готовність особисто привезти в Україну премію Європейського парламенту ім. Андрія Сахарова, якою торік нагородили українського режисера Олега Сенцова, в разі, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Сассолі сказав, що Сенцов зараз "має проблеми зі здоров'ям". "Його нагородили премією Сахарова торік й запросили приїхати до Брюсселя або Страсбурга її отримати. Ми будемо дуже раді його бачити, якщо він буде спроможний приїхати. Сьогодні на конференції президентів я сказав, що готовий особисто привезти премію в Україну", - заявив президент Європейського парламенту у четвер на пресконференції у Брюсселі.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив українського режисера та політичного в’язня Кремля Олега Сенцова лауреатом премії Сахарова.

Сенцов - перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.

Як відомо, 7 вересня між Україною і Росією відбувся масштабний обмін утримуваними особами. У Європарламенті заявили, що з "нетерпінням чекають" Сенцова, щоб особисто відзначити його.