Операция "Маттерхорн": Британия возвращает домой 150 тысяч клиентов обанкротившегося туроператора
Великобритания начала возвращать из-за границы туристов обанкротившейся старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Крах туроператора коснулся примерно 600 тысяч туристов, которые отдыхают в разных странах мира, в том числе около 155 тысяч британских путешественников.
Теперь правительству Великобритании необходимо провести крупнейшую в мирное время репатриацию граждан: операцию под названием "Маттерхорн" координирует Управление гражданской авиации Великобритании (CAA). Она обойдется примерно в 100 млн фунтов.
Около 16 тысяч отдыхающих должны были вернуться в понедельник, и власти надеются доставить по крайней мере 14 тысяч из них домой на чартерных рейсах. Первые туристы сегодня уже вернулись домой.
CAA зафрахтовало 45 самолетов, чтобы доставить клиентов домой из Центральной Америки и Турции. В понедельник эти самолеты совершат рейсы по 64 маршрутам.
У Thomas Cook было 800 тысяч заказанных поездок, теперь все они отменены, и клиенты должны будут добиваться компенсации через государственную схему Atol или через страховые компании.
Некоторые пассажиры, которые пытаются добраться домой, сообщают об очередях и сбоях в аэропортах, в то время как другие жалуются, что их оставили в неведении.
В Thomas Cook работали 22 тысячи человек в 16 странах, в том числе 9 тысяч в Британии. Компания имела 560 торговых точек в Великобритании, обслуживала 105 самолетов и 200 собственных отелей. В 2018 году ее клиентами стали 19 млн туристов.
В последнее время Thomas Cook испытывала серьезные финансовые трудности. За последний год акции компании на Лондонской бирже упали на 94%, а ее капитализация опустилась до 69 млн фунтов. Компания обратилась к правительству с просьбой помочь в погашении долгов на 250 млн фунтов, но просьбу отклонили.