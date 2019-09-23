Операция "Маттерхорн": Британия возвращает домой 150 тысяч клиентов обанкротившегося туроператора

Великобритания начала возвращать из-за границы туристов обанкротившейся старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Крах туроператора коснулся примерно 600 тысяч туристов, которые отдыхают в разных странах мира, в том числе около 155 тысяч британских путешественников.

Направления, откуда будут возвращать британских туристов

Теперь правительству Великобритании необходимо провести крупнейшую в мирное время репатриацию граждан: операцию под названием "Маттерхорн" координирует Управление гражданской авиации Великобритании (CAA). Она обойдется примерно в 100 млн фунтов.

Около 16 тысяч отдыхающих должны были вернуться в понедельник, и власти надеются доставить по крайней мере 14 тысяч из них домой на чартерных рейсах. Первые туристы сегодня уже вернулись домой.

Первые британские туристы вернулись в Лондон из Хорватии

CAA зафрахтовало 45 самолетов, чтобы доставить клиентов домой из Центральной Америки и Турции. В понедельник эти самолеты совершат рейсы по 64 маршрутам.

У Thomas Cook было 800 тысяч заказанных поездок, теперь все они отменены, и клиенты должны будут добиваться компенсации через государственную схему Atol или через страховые компании.

Некоторые пассажиры, которые пытаются добраться домой, сообщают об очередях и сбоях в аэропортах, в то время как другие жалуются, что их оставили в неведении.

В Thomas Cook работали 22 тысячи человек в 16 странах, в том числе 9 тысяч в Британии. Компания имела 560 торговых точек в Великобритании, обслуживала 105 самолетов и 200 собственных отелей. В 2018 году ее клиентами стали 19 млн туристов.

В последнее время Thomas Cook испытывала серьезные финансовые трудности. За последний год акции компании на Лондонской бирже упали на 94%, а ее капитализация опустилась до 69 млн фунтов. Компания обратилась к правительству с просьбой помочь в погашении долгов на 250 млн фунтов, но просьбу отклонили.