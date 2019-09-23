Операція "Маттерхорн": Британія повертає 150 тисяч клієнтів збанкрутілого туроператора

Велика Британія почала повертати з-за кордону туристів збанкрутілої найстарішої у світі туристичної компанії Thomas Cook.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Крах туроператора торкнувся приблизно 600 тисяч туристів, як відпочивають у різних країнах світу, в тому числі близько 155 тисяч британських мандрівників.

Напрямки, звідки повертатимуть британських туристів

Тепер уряду Британії необхідно провести найбільшу в мирний час репатріацію громадян: операцію під назвою "Маттерхорн" координує Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA). Вона коштуватиме приблизно 100 млн фунтів.

Близько 16 тисяч відпочиваючих повинні були повернутися в понеділок, і влада сподівається доставити принаймні 14 тисяч з них додому на чартерних рейсах. Перші туристи сьогодні вже повернулися додому.

Перші британські туристи повернулися до Лондона з Хорватії

CAA зафрахтувало 45 літаків, щоб доставити клієнтів додому з Центральної Америки і Туреччини. У понеділок ці літаки здійснять рейси по 64 маршрутам.

У Thomas Cook було 800 тисяч замовлених поїздок, тепер усі вони скасовані, і клієнти повинні будуть домагатися компенсації через державну схему Atol або через страхові компанії.

Деякі пасажири, які намагаються дістатися додому, повідомляють про черги і збої в аеропортах, в той час як інші скаржаться, що їх залишили в невіданні.

В Thomas Cook працювали 22 тисячі осіб в 16 країнах, в тому числі дев'ять тисяч у Британії. Компанія мала 560 торгових точок у Британії, обслуговувала 105 літаків і 200 власних готелів. У 2018 році її клієнтами стали 19 мільйонів туристів.

Останнім часом Thomas Cook пережила серйозні фінансові труднощі. За останній рік акції компанії на Лондонській біржі впали на 94%, а її капіталізація опустилася до 69 млн фунтів. Компанія звернулася до уряду з проханням допомогти в погашенні боргів на 250 млн фунтів, але прохання відхилили.