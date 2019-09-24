Польша и США подписали военную декларацию об увеличении войск

Президенты Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке подписали военную декларацию по размещению в Польше увеличенного контингента американских войск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

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Подписанная в Нью-Йорке декларация об углублении сотрудничества в области обороны является подробным описанием декларации о сотрудничестве в области обороны от 12 июня этого года, которая подтверждает пребывание в Польше 4500 военного персонала США и объявляет о развертывании еще около тысячи человек.

Также Польша и США согласовали места для усиления присутствия американских войск в Польше. Потенциальными местами являются Вроцлав, Ласк и Люблинец. Ведется диалог о местоположении боевой группы танковой бригады.

Декларация также подчеркивает, что обе страны продолжают укреплять стратегические и оборонительные отношения, "которые улучшают нашу взаимную безопасность и безопасность Организации Североатлантического договора".