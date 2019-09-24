Польща і США підписали військову декларацію про збільшення військ

Президенти Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку підписали військову декларацію щодо розміщення в Польщі збільшеного контингенту американських військ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

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Підписана в Нью-Йорку декларація про поглиблення співпраці в галузі оборони є докладним описом декларації про співпрацю в області оборони від 12 червня цього року, яка підтверджує перебування в Польщі 4,5 тисяч військового персоналу США і оголошує про розгортання ще близько тисячі осіб.

Також Польща і США узгодили місця для посилення присутності американських військ у Польщі. Потенційними місцями є Вроцлав, Ласк і Люблінець. Ведеться діалог про місце розташування бойової групи танкової бригади.

Декларація також підкреслює, що обидві країни продовжують зміцнювати стратегічні і оборонні відносини, "які покращують нашу взаємну безпеку та безпеку Організації Північноатлантичного договору".