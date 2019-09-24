Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил Ирану ужесточением санкций
Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что ужесточит санкции, если страна продолжит провокационные действия на Ближнем Востоке.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Ни одно ответственное правительство не должно субсидировать кровопролитие Ирана. Пока продолжается угрожающее поведение Ирана, санкции не будут отменены. Они будут ужесточены", - сказал Трамп.
Он заявил, что "все страны обязаны действовать" в борьбе с влиянием Ирана.
"Лидеры Ирана превратят гордую нацию в еще одну предупреждающую историю о том, что происходит, когда правящий класс бросает свой народ и начинает крестовый поход за личную власть и богатство", - сказав американский президент.
На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана.
Кроме того, Трамп одобрил отправку американских войск для усиления противовоздушной и ракетной обороны Саудовской Аравии после крупнейшего нападения на нефтяные объекты королевства.