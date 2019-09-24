Трамп з трибуни Генасамблеї ООН пригрозив Ірану посиленням санкцій

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що посилить санкції, якщо країна продовжить провокаційні дії на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

"Жоден відповідальний уряд не повинен субсидіювати кровопролиття Ірану. Поки триває загрозливу поведінку Ірану, санкції не будуть скасовані. Вони будуть посилені", - сказав Трамп.

Він заявив, що "всі країни зобов'язані діяти" в боротьбі з впливом Ірану.

"Лідери Ірану перетворять горду націю в ще одну історію-попередження про те, що відбувається, коли правлячий клас кидає свій народ і починає хрестовий похід за особисту владу і багатство", - сказав американський президент.

Минулого тижня Сполучені Штати наклали санкції на Центральний банк Ірану.

Крім того, Трамп схвалив надсилання американських військ для посилення протиповітряної та ракетної оборони Саудівської Аравії після найбільшого нападу на нафтові об'єкти королівства.