США ввели санкции против Нацбанка Ирана

Соединенные Штаты наложили санкции на Центральный банк Ирана, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме в пятницу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, это произошло спустя почти неделю после нападений на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые некоторые официальные лица США приписывают Тегерану.

Трамп не предоставил других подробностей о санкциях.

Министр финансов США Стивен Мнучин, также выступая перед журналистами, заявил, что банк является последним источником средств для Тегерана.

Отвечая на вопрос о возможности военного ответа Ирану, Трамп сказал, что Соединенные Штаты всегда были готовы, и военный удар всегда был возможен.

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Иран отрицает свою причастность к нападению 14 сентября, которое всколыхнуломировые рынки и усилило напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Трамп, который разговаривал с журналистами в Белом доме вместе с премьер-министром Австралии, заявил, что хочет мирного урегулирования конфликта после нефтяных атак. Госсекретарь Майк Помпео назвал эти атаки "актом войны".